Brasil bate Sérvia e buscará tetra no vôlei em sua 5ª final seguida de Mundial

Em nova demonstração da sua enorme força no vôlei, a seleção brasileira masculina conquistou neste sábado, em Turim, na Itália, a vaga na final de um Campeonato Mundial da modalidade pela quinta vez consecutiva ao vencer a Sérvia por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/22, em uma hora e 28 minutos de confronto. Campeão do mundo em 2002, na Argentina, em 2006, no...