Esporte Brasil bate Rússia e fica a um triunfo de avançar no Mundial de Handebol Placar terminou em 25 a 23, na partida disputada em Berlim, na abertura da quarta rodada do Grupo A

A seleção brasileira está próxima de se classificar à segunda fase do Mundial Masculino de Handebol, que está sendo realizado na Dinamarca e na Alemanha. Um dia após superar a Sérvia, a equipe conquistou novo triunfo na competição ao bater a Rússia por 25 a 23, em Berlim, na abertura da quarta rodada do Grupo A. O Brasil havia iniciado a sua participação no Mundial ...