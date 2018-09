Esporte Brasil bate Porto Rico com facilidade e estreia com vitória no Mundial de Vôlei Fernanda Garay se destaca com 12 pontos e comanda triunfo poro 3 sets a 0 em Hamamatsu, no Japão

O Brasil largou bem no Mundial Feminino de Vôlei. Na madrugada deste sábado, após um início devagar, com certa oscilação, as brasileiras cresceram durante a partida, passearam no final e venceram Porto Rico com facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/12 e 25/7. A partida foi disputada em Hamamatsu, no Japão. O Brasil, que integra o grupo D, volta à quad...