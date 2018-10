Esporte Brasil bate Japão de virada, mas é eliminado do Mundial de Vôlei e amplia jejum Equipe de José Roberto Guimarães amplia jejum na competição que nunca ganhou

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Japão por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 23/25, 16/25, 28/26, 25/21 e 15/11, nesta quinta-feira, em Nagoya, mas deu adeus ao Campeonato Mundial e ampliou o seu histórico jejum de títulos na competição. Por causa do saldo de sets inferior ao das adversárias, o Brasil entrou em quadra com a obrigação de supera...