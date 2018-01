Brasil é o 5º em número de solicitações por ingressos da Copa de 2018

A Fifa anunciou, por meio de um comunicado oficial, que recebeu 4.905.169 pedidos por ingressos feitos por torcedores ao redor do mundo interessados em acompanhar nos estádios da Rússia os jogos da Copa de 2018. Este número foi registrado antes do fim do período de solicitações por bilhetes, concluído às 12 horas (no horário de Moscou) desta quarta-feira (31), antes da realização do sorteio que determinará, de forma aleatória, os compradores que ganharão o direito de adquirir as entradas.

A entidade que comanda o futebol mundial também confirmou que mais da metade dos pedidos foram realizados por torcedores da Rússia, responsável por 2.503.957 solicitações. Bem distante deste número, a Alemanha, cuja seleção defenderá o tetracampeonato mundial obtido em 2014, ocupa o segundo lugar neste ranking de procura por parte de seus fãs, com 338.414.

A Argentina, atual vice-campeã mundial, também vem forte como o terceiro país com mais pedidos por bilhetes. Foram 186.005, apesar de a seleção nacional ter sofrido bastante para se classificar para a Copa, objetivo que só foi ser garantido na rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas.

Líder disparado do qualificatório da América do Sul para o Mundial, o Brasil está em quinto lugar em número de solicitações por parte dos seus torcedores, com 140.848, ficando atrás, inclusive, do México, com 154.611. Polônia (128.736), Espanha (110.649), Peru (100.256), Colômbia (87.786) e Estados Unidos (87.052) completam o Top 10 neste ranking de pedidos.

Vale lembrar que as seleções colombiana e norte-americana não conseguiram se classificar para a Copa. Terceira colocada do Mundial de 2014, a Holanda também fracassou em sua tentativa de ir à Rússia, mas o país contou com 71.096 solicitações de ingressos para este próximo Mundial, encabeçando a procura por bilhetes logo abaixo deste Top 10.

A Fifa também prometeu responder a todos os pedidos por ingressos até no máximo em meados de março, sendo que a próxima oportunidade de adquiri-los para o Mundial ocorrerá em 13 de março, quando os mesmos serão vendidos em tempo real, por meio da página FIFA.com/Tickets. Isso significa dizer que as entradas serão confirmadas no mesmo momento da compra (após a garantia de que as mesmas foram, de fato, aprovadas após o pagamento com cartão de débito ou de crédito).

A entidade máxima do futebol ainda informou nesta quarta que os ingressos comprados nas duas primeiras fases de vendas serão entregues aos torcedores nas semanas que antecederão a Copa do Mundo, com entregas planejadas para começar em abril e maio. Porém, a Fifa admitiu que este prazo de envio está sujeito a sofrer algumas mudanças.

A Copa do Mundo de 2018 ocorrerá entre os dias 14 de junho e 15 de julho. Em busca do sonhado hexacampeonato, o Brasil fará a sua estreia em 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, pelo Grupo E. Depois, no dia 22, a seleção de Tite encara a Costa Rica em São Petersburgo, antes de fechar campanha na primeira fase contra a Sérvia, no dia 27, em Moscou.