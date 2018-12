Esporte Brasil é campeão no 4x200 metros e bate recorde no Mundial de Piscina Curta Quarteto do Brasil na final foi formado por Luiz Altamir, Fernando Scheffer, Leonardo Santos e Breno Coreia

O Brasil voltou a brilhar em uma prova de revezamento no Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Hangzhou, na China. Nesta sexta-feira (14), a equipe nacional surpreendeu na disputa masculina do 4x200 metros livre ao faturar a medalha de ouro e ainda quebrar o recorde mundial da prova com a marca de 6min46s81. O quarteto do Brasil na final fo...