Esporte Botafogo tem R$ 6,4 milhões penhorados de venda de Matheus Fernandes ao Palmeiras A penhora é resultado de uma ação trabalhista movida pelo treinador Oswaldo de Oliveira, que esteve no time entre 2011 e 2013

No momento em que luta sanar as suas dívidas, o Botafogo sofreu uma dura derrota na Justiça nesta quarta-feira (19). A juíza substituta da 14ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) determinou a penhora de R$ 6,4 milhões oriundos da venda do volante Matheus Fernandes ao Palmeiras. O valor foi penhorado como resultado de uma ação trabalhista...