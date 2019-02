Esporte Botafogo se despede da Taça Guanabara com vitória sobre o Boavista Resultado deixou o time de General Severiano com quatro pontos, em quinto lugar no Grupo C

Eliminado antecipadamente da Taça Guanabara, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória no 1º turno do Campeonato Carioca ao fazer 3 a 0 sobre o Boavista, neste domingo (3), em Bacaxá, na cidade de Saquarema, pela rodada final da fase de classificação. O resultado deixou o time de General Severiano com quatro pontos, em quinto lugar no Grupo C. Teve a mesma pon...