Esporte Botafogo para em Fábio, empata com o Cruzeiro e segue ameaçado pelo rebaixamento

O Botafogo foi melhor, especialmente no segundo tempo, quando mandou bola no travessão e viu o goleiro Fábio fazer ao menos três grandes defesas. Mas não conseguiu transformar as boas chances em gol e ficou no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro nesta quarta-feira, no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é péssimo para o time carioca, que soma 26...