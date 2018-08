Esporte Botafogo elimina o Nacional e encara o Bahia nas oitavas da Sul-Americana Pelo Campeonato Brasileiro, o time alvinegro volta a campo no domingo, às 16 horas, para enfrentar o Atlético-MG, no Engenhão

O Botafogo venceu o Nacional por 2 a 0 nesta quinta-feira e garantiu vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com pouco mais de 35 mil torcedores no estádio do Engenhão, o time alvinegro dominou o adversário uruguaio e poderia até ter saído de campo com uma goleada caso caprichasse um pouco mais nas finalizações. Os gols de Rodrigo Lindoso no primeiro...