Esporte Botafogo acerta contratações do goleiro Diego Cavalieri e de Gustavo Ferrareis Cavalieri estava sem clube, já Ferrareis chega de empréstimo do Internacional

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira (20), os seus primeiros reforços para a próxima temporada. Em dose dupla, o clube carioca acertou as contratações do goleiro Diego Cavalieri, que estava sem clube, e do meia Gustavo Ferrareis, emprestado pelo Internacional. Os dois assinaram um contrato válido até o final de 2019. "Bem-vindo ao BOTAFOGO, Diego Cavalieri! Aqui a noss...