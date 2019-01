Esporte Boselli veste a 17 do Corinthians e se surpreende com a torcida nas redes sociais O jogador estava no León, do México, desde 2013, onde marcou 130 gols

O centroavante argentino Mauro Boselli, de 33 anos, vestiu nesta segunda-feira (7) pela primeira vez a camisa do Corinthians. O jogador usará o número 17 e ainda não tem data para estrear. Na entrevista coletiva, ele avisou que ainda voltará ao México, onde estava atuando desde 2013, para cuidar da mudança e ficará fora do amistoso contra o Santos no domingo, em Itaquera. ...