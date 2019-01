Esporte Boselli faz primeiro treino com bola no Corinthians e marca no coletivo Argentino ainda não está inscrito no Paulista e, por isso, será desfalque na estreia alvinegra na competição

O centroavante argentino Mauro Boselli foi a principal novidade no treino do Corinthians nesta sexta-feira (18). O jogador realizou o primeiro trabalho ao lado dos companheiros e marcou um dos gols do time reserva no coletivo. Boselli voltou na quinta-feira do México, onde atuou pelo León nas últimas quatro temporadas. O atacante ainda não está inscrito no Campeo...