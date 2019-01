Esporte Borussia Dortmund atropela o Hannover e mantém folga na ponta do Alemão Com a vitória, equipe chega aos 48 anos e abre nove de diferença para o vice-líder, Borussia Mönchengladbach

Líder com folga do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund venceu mais uma, a terceira consecutiva. Neste sábado, em duelo válido pela 19.ª rodada, o Dortmund atropelou o Hannover em casa, no Signal Iduna Park, por 5 a 1, e aumentou ainda mais a vantagem na ponta da tabela do torneio. O resultado elástico, conquistado com gols de Achraf Hakimi, Marco Reus, Mario ...