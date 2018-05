Esporte Borja faz três, Palmeiras bate Junior e faz melhor campanha da Libertadores O Boca Juniors goleou o Alianza Lima em casa e passa em segundo lugar graças à ajuda de palmeirenses que estavam em baixa

Se o Palmeiras tiver mais crises no ano, pode chamar os reservas para resolver. Dias depois de perder para o Corinthians, ser criticado e viver turbulência, a equipe acionou os suplentes para comandarem a conclusão do objetivo. No Allianz Parque, o time bateu pela Copa Libertadores nesta quarta-feira o Junior Barranquilla, da Colômbia, por 3 a 1...