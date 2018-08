Esporte Borja dá vitória ao Palmeiras Fora de casa, atacante colombiano marca duas vezes e Palmeiras abre vantagem sobre Cerro Porteño

Felipão, Borja e Libertadores. A combinação começou bastante promissora para o Palmeiras na noite de ontem. O time mostrou espírito copeiro, poder de decisão e conquistou um ótimo resultado no Paraguai, onde bateu o Cerro Porteño por 2 a 0 e encaminhou a classificação às quartas de final da competição. No jogo de volta, no dia 30, na Arena Palmeiras, a equipe alviv...