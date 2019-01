Esporte Borja celebra marca no Palmeiras: 'Não é fácil para um estrangeiro no Brasil' Atacante chegou aos 32 gols com a camisa alviverde e se tornou o maior goleador vindo de seu País na história do clube

O atacante colombiano Miguel Borja comemorou nesta segunda-feira o início de ano positivo no Palmeiras. Com dois gols marcados em duas partidas em 2019, ele se tornou o atleta do seu país com maior número de gols pelo time alviverde, com 32, e relembrou as dificuldades enfrentadas no começo no clube, como a adaptação ao Brasil e falta de entrosamento. "Não é fáci...