Bons motivos pra sonhar

O Goiás tem bons motivos para se esforçar no sentido de fazer uma boa participação na Copa do Brasil 2018. Para concretizá-los, terá de eliminar hoje o Sinop, às 21h30 (horário de Goiânia), em Sinop (MT), no Estádio Gigantão do Norte - a equipe alviverde tem a vantagem de avançar em caso de empate no jogo único da 1ª fase. A última campanha convincente do Goiás, na ...