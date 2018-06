Esporte Bom exemplo: Após vitória suada, torcedores brasileiros recolhem lixo no estádio Japoneses e senegaleses também tiveram a mesma iniciativa no início da semana

Os senegaleses viraram notícia na última terça-feira por darem um exemplo: após a vitória em cima da Polônia, os torcedores ajudaram a recolher o lixo do setor onde estavam assistindo o jogo. Os japoneses fizeram o mesmo. Hoje, no entanto, foi a vez dos brasileiros repetirem a atitude nobre. Um vídeo publicado no Facebook mostra a torcida com um grande saco de lix...