Esporte Bolt joga 20 minutos e atrai 10 mil torcedores a amistoso de time australiano O dono de oito medalhas de ouro olímpicas e lenda do atletismo tenta se tornar jogador profissional

A estreia de Usain Bolt no futebol da Austrália, nesta sexta-feira, pelo Central Coast Mariners, durou cerca de 20 minutos e atraiu aproximadamente 10 mil torcedores. E o time, que disputa o Campeonato Australiano, triunfou com facilidade, por 6 a 1, contra uma seleção amadora de Central Coast. O dono de oito medalhas de ouro olímpicas e lenda do atletismo tenta se to...