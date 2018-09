Esporte Bolt diz que conversa com Pelé foi decisiva para tentar virar jogador de futebol Neste início de nova carreira, Bolt tem se dividido entre críticas e elogios

Quando Usain Bolt anunciou que iria jogar futebol após se aposentar do atletismo, teve muita gente que não deu bola e até duvidou do jamaicano. Um ano depois do Mundial de Londres que marcou a despedida das pistas do homem mais rápido da história, ele cumpriu sua promessa e tem se aventurado nos gramados. Deixou de calçar as sapatilhas douradas para usar chuteiras 46. S...