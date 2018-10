Esporte Bolt diz que amistoso na sexta será decisivo para sua carreira no futebol Recordista mundial dos 100m e 200 metros, jamaicano fará um amistoso com o Macarthur South West United, da Austrália

O futuro de Usain Bolt no futebol pode ser decidido nesta sexta-feira, quando seu time, o Central Coast Mariners, fará um amistoso com o Macarthur South West United, como preparação para o início da liga australiana. O primeiro jogo oficial da temporada será no dia 21. "Vai ser um grande jogo. Eu acho que poderá determinar o que o clube vai pensar em fazer com a...