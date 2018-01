Boliviano é o 2º jogador a deixar o Goiás em 2018

Tímido e sem empolgar, em termos de atuações quando teve chances de jogar, o lateral direito boliviano Saavedra já está de saída do Goiás. O jogador e o clube entraram em acordo nesta sexta-feira (19) para rescisão contratual.

Saavedra é o segundo jogador a deixar o clube já no começo da temporada. O primeiro atleta foi o zagueiro Bruno Aguiar, que acertou a saída no fim da semana passada.

Saavedra foi titular ano passado em quatro jogos e não correspondeu. Chegou ao clube com status de jogador da seleção boliviana, mas não se adaptou.

O contrato com o Goiás terminaria em junho, mas a rescisão acabou facilitada pelo interesse do técnico brasileiro, Vinícius Eutrópio, em contar com o jogador no Bolívar, ao qual está vinculado.

Outro jogador que parece fora dos planos, apesar de o técnico Hélio dos Anjos não expor o assunto, é Victor Bolt. O volante estava entre os 23 relacionados para o jogo-treino com o Sobradinho - foi o único a não jogar no dia em que até Saavedra teve chances. Na estreia contra a Aparecidense, Bolt não foi relacionado.