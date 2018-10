Esporte Bolinha conquista o bronze olímpico no boxe e repete feito do avô 50 anos depois Servílio de Oliveira foi um dos maiores boxeadores brasileiros

Quis o destino que exatos 50 anos depois um lutador da mesma família repetisse a façanha do seu avô em uma Olimpíada. Se nos Jogos da Cidade do México, em 1968, Servílio de Oliveira conquistou a medalha de bronze, desta vez seu neto Luiz de Oliveira, o Bolinha, ganhou a disputa do terceiro lugar contra o irlandês Dean Patrick Clancy, nesta quarta-feira, nos Jogos Olímpicos d...