Esporte Boca Juniors e Palmeiras fazem confronto de cifras altas e tradição Com elencos mais caros do continente, Palmeiras e Boca põem investimentos à prova na semifinal

A semifinal entre Boca Juniors e Palmeiras às 21h45 desta quarta-feira, no mítico estádio La Bombonera, reúne os elencos mais caros da Libertadores. De acordo com o site alemão Transfermarket, especializado em transferências internacionais, o Boca Juniors tem um time avaliado em R$ 495,1 milhões e o Palmeiras, em R$ 329,3 milhões. Embora as cifras sejam significativas ...