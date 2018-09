Esporte Boca Juniors confirma fratura no maxilar do goleiro após choque com Dedé Esteban Andrada acabou se chocando com Dedé, do Cruzeiro, no lance que ocasionou na exclusão do jogador brasileiro

O Boca Juniors confirmou nesta quinta-feira (20) que o goleiro Esteban Andrada sofreu uma fratura no maxilar inferior em razão de forte choque com o zagueiro Dedé, do Cruzeiro. O time argentino venceu o brasileiro por 2 a 0, na noite de quarta, na Bombonera, em partida marcada pela polêmica expulsão do defensor do time mineiro no decisivo lance. O clube argentino n...