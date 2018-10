Esporte Boca decide no fim e complica Palmeiras na semi da Libertadores Atacante Darío Benedetto sai do banco no final do segundo tempo e comanda vitória por 2 a 0 na Bombonera

O Palmeiras conseguiu controlar o jogo diante do Boca Juniors até os 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante argentino Darío Benedetto começou a definir a vitória por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Buenos Aires. Em dois lances, uma cabeçada e um arremate de fora da área, o argentino colocou em xeque a participação do time de Felipão na Libertadores. Agora, o Palmeiras t...