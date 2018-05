Esporte Blatter lamenta abandono do Maracanã e revela que recebeu ameaça de bomba em 2014 Ex-presidente da Fifa disse que ameaça ocorreu no dia da final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha

Dia 13 de julho de 2014. Eram 7 horas da manhã no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O telefone do quarto do presidente da Fifa, Joseph Blatter, toca e, do outro lado da linha, uma voz alerta que uma bomba explodiria no Maracanã, naquele final de tarde, durante a grande final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha. Quem faz essa revelação é o próprio Bla...