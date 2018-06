Esporte Bileu é liberado pela diretoria rubro-negra O volante de 29 anos disputou 6 partidas pelo Atlético, 5 no time principal e uma na equipe Aspirante

O Atlético anunciou nesta quinta-feira (14) a liberação do volante Bileu. O jogador, que foi titular na estreia do rubro-negro no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, na última terça-feira, não vinha agradando na equipe principal, além disso, a chegada de Pedro Bambu ao elenco foi outro fator que pode ter contribuído para a saída do atleta, que estava insatisfeito com a...