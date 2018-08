Esporte Bilbao confirma pagamento e goleiro Kepa se torna o goleiro mais caro da história em ida ao Chelsea O time inglês pagou a multa de R$ 344 milhões e ultrapassou o valor pago pelo Liverpool por Alisson; veja lances do arqueiro

O Athletic Bilbao anunciou oficialmente que a multa de rescisão de contrato do goleiro Kepa Arrizabalaga, de 80 milhões de euros (cerca de R$ 344 milhões), foi paga nesta quarta-feira e, assim, o jogador está prestes a ser confirmado como novo reforço do Chelsea para esta temporada 2018/2019 do futebol europeu. Vuela. Para. Salva. 🦁👊 @kepa_46 👊🦁 pic...