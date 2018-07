Esporte Bicampeã olímpica de vôlei, Jaqueline anuncia aposentadoria da seleção brasileira "Após pensar muito, decidi me dedicar neste momento a novos projetos, e à minha família", justificou a atleta

A ponteira Jaqueline, de 34 anos, anunciou nesta sexta-feira em sua conta do Instagram a aposentadoria da seleção brasileira de vôlei após 18 anos. Ela encerra seu ciclo como uma das atletas mais vitoriosas do vôlei nacional. Jaqueline é bicampeã olímpica dos Jogos de Pequim-2008 e Londres-2012. Também foi fundamental nos cinco títulos do Grand Prix, na taça da Cop...