Esporte Bia Haddad bate norte-americana e pega Kerber na 2ª rodada do Aberto da Austrália Com o resultado, a brasileira já igualou o seu desempenho no Grand Slam do ano passado

Embalada por três triunfos no qualifying, o que garantiu a sua classificação à chave principal, Beatriz Haddad Maia começou a sua participação no Aberto da Austrália com uma sofrida vitória. Nesta segunda-feira, a número 195 do mundo avançou no primeiro Grand Slam da temporada ao derrotar a norte-americana Bernarda Pera, a 68ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a...