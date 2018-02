Benite pode voltar ao time

O técnico croata Aleksandar Petrovic recebeu uma boa notícia ontem. O ala/armador Vítor Benite se recuperou de uma lesão na lombar e foi liberado pelo departamento médico da seleção brasileira para atuar contra o Chile, neste domingo (25), no Goiânia Arena, a partir das 20 horas.

O jogador de 27 anos estava fazendo treinos leves e sempre separado do grupo, que venceu a Colômbia, na última quinta-feira (22). Vítor Benite voltou a treinar normalmente e se junta aos demais atletas para o confronto diante da seleção chilena.

O Brasil é líder do Grupo B das Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo 2019, com três vitórias após três jogos realizados. A seleção brasileira precisa de mais um triunfo no torneio para garantir uma das 12 vagas na 2ª fase.

Ala da seleção brasileira, Léo Meindl falou sobre o sentimento de sinergia que a equipe quer ter com a torcida. “Ninguém quer acompanhar um time que só perde. Se tem vitórias, você chama o torcedor. Estamos fazendo nossa parte, treinando muito forte, fazendo os trabalhos durante os jogos”, afirmou.