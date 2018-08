Esporte Benfica empata em casa com PAOK e se complica no playoff da Liga dos Campeões Jogo da volta ocorre na próxima semana, quarta-feira, dia 29. PAOK joga por um empate sem gols. Já o Benfica precisa vencer ou buscar uma igualdade por dois ou mais gols

O Benfica empatou por 1 a 1 com o PAOK nesta terça-feira, em casa, no jogo de ida do playoff da Liga dos Campeões. O time português saiu na frente, mas permitiu o empate do adversário no segundo tempo em duelo disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. A definição do classificado para a fase de grupos da principal competição europeia acontecerá na quarta-feira, dia 29, na ...