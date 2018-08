Esporte Belga Witsel deixa time chinês e acerta com o Borussia Dortmund Contrato é de quatro temporadas

O Borussia Dortmund anunciou oficialmente nesta segunda-feira (6) a contratação do meio-campista belga Axel Witsel, que deixou o clube chinês Tianjin Quanjian para assinar um contrato de quatro temporadas com o time alemão. O jogador de 29 anos se destacou atuando como volante durante a Copa do Mundo da Rússia, onde a seleção da Bélgica eliminou o Brasil nas quartas...