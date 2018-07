Esporte Belga Meunier diz que 'jogar pelo 3º lugar é difícil, mas não perda de tempo' "É uma partida que queremos jogar e ganhar", disse o lateral direito

A cada Copa do Mundo, duas seleções ficam com a sensação amarga de jogar a disputa de terceiro lugar após caírem nas semifinais. Na Rússia, em 2018, caberá a Bélgica e Inglaterra fazerem este confronto, sábado, em São Petersburgo. Do lado belga, o lateral Meunier admitiu a dificuldade de encontrar motivação para a partida, mas garantiu que quer ganhar. "É difíci...