Esporte Bayern bate o Hertha Berlin na prorrogação e vai às quartas da Copa da Alemanha Além da equipe do técnico Niko Kovac, classificaram-se ainda Schalke 04, Augsburg, RB Leipzig, Hamburgo, Heidenheim, Paderborn e Werder Bremen

O Bayern de Munique visitou o Hertha Berlin nesta quarta-feira e saiu de campo com a vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha. Em um confronto bastante disputado na capital do país, o time bávaro precisou da prorrogação para vencer por 3 a 2, após empate por 2 a 2 no tempo normal. O técnico Niko Kovac poupou nomes como Javi Martínez, Ribery e Thomas Müller, que co...