Bastidores da velocidade: Equipes contam com complexo aparato para ajudar pilotos

Além do que os olhos dos torcedores são capazes de alcançar, há uma parte do trabalho das equipes da Stock Car que determina o que é visto na pista. Nos boxes, paralelamente às atividades mecânicas, a comunicação entre o grupo é tida como o segredo do sucesso. Pelo rádio, engenheiros, mecânicos e pilotos vivem, em cada setor, uma corrida à parte. Por meio da junção de in...