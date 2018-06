Esporte Basquete goiano vive final em família Irmãos se enfrentam em decisão que reúne Jaó/Universo e o caçula da temporada, o Goiânia

A Copa Goiânia de Basquete conhecerá seu campeão neste sábado (2), a partir das 15 horas, no ginásio da Apcef - Avenida T-1 com Avenida T-8, Setor Bueno. Disputam o título o atual campeão estadual, Jaó/Universo, e o time caçula da modalidade no Estado, o Goiânia/Pag-Expresso. As duas equipes alimentam uma rivalidade saudável, sustentada por laços familiares. Os dois times montar...