Esporte Base de 2018 será referência em 2019 para o Dragão Atlético aposta em muitas peças da temporada passada como referências para compor time que está em formação

O Atlético iniciará nesta segunda-feira a última semana de treinos antes de disputar o primeiro jogo do Estadual, domingo, no Estádio Antônio Accioly, diante do Goianésia. Será uma semana de ajustes, de tentativa de conseguir o máximo de entrosamento que o time possa ter para iniciar o Goianão. Porém, o técnico Wagner Lopes dá indícios de que a base da equipe, que fec...