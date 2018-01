Base colorada em peso na estreia

Cinco pratas da casa devem começar o Campeonato Goiano e a temporada 2018 no time titular do Vila Nova, na noite desta quinta-feira (18), na abertura do Estadual para o Tigre, que enfrenta o Iporá, às 19h30, no Estádio Olímpico.Gabriel (goleiro), Brunão (zagueiro), Batata (volante), Dudu (meia) e Mateus Anderson (atacante) passaram anos nas categorias de base do Vil...