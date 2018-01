Base atleticana é de contratados

Apenas quatro jogadores que encerraram a temporada passada serão titulares na estreia do Atlético no Goiano. O goleiro Klever, o zagueiro Willian Alves, o lateral direito Jonathan e o meia Jorginho são os únicos remanescentes da equipe. Os outros sete que devem iniciar a partida diante do Itumbiara, no estádio JK, nesta quarta-feira (17), fazem parte do pacotão de re...