Esporte Barrada, torcida do Goiás protesta na Serrinha

Punido por conta de uma confusão nas arquibancadas, no duelo contra o Vila Nova - derrota por 3 a 1, no dia 5, pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás não pôde receber torcedores no jogo deste sábado contra o Boa Esporte, pela 7ª rodada da Segundona. Ainda assim, um grupo resolveu protestar na saída da delegação da concentração, que fica no Complexo d...