Esporte Barcia é apresentado no Goiás com expectativa de prolongar estadia Atacante chegou com contrato de um ano, mas sonha em fazer história no time esmeraldino

O atacante uruguaio Leandro Barcia espera ter no Goiás o mesmo que teve no Nacional, uma longa história. Revelado pelo time uruguaio, o jogador de 26 anos nunca defendeu outro clube na carreira e enxerga este fator como positivo. "O Nacional é um grande clube e quando cheguei aqui me surpreendi com a estrutura do Goiás. Venho para ficar um ano, mas as...