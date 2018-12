Esporte Barcelona passeia com mais um show de Messi Camisa 10 argentino faz três gols e ajuda Barça na goleada, por 5 a 0, sobre o Levante

Impulsionado principalmente por mais uma grande atuação de Lionel Messi, autor de três bolas na rede, o Barcelona goleou o Levante por 5 a 0, ontem, em Valência, e voltou a se isolar na liderança do Campeonato Espanhol. O resultado expressivo fora de casa fez com que o Barça chegasse aos 34 pontos no topo da tabela, ficando três à frente do Sevilla, vice-líder, que em outro du...