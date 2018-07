Esporte Barcelona oficializa Arthur como reforço e fixa multa rescisória de R$ 1,8 bilhão O jogador de 21 anos terá um contrato de seis temporadas com a equipe espanhola

Grêmio e Barcelona oficializaram nesta segunda-feira (9) a transferência imediata do volante Arthur, de 21 anos, ao clube catalão. As equipes já haviam acertado o acordo de venda do atleta, que assinou contrato por seis temporadas. O negócio é de um valor total que pode chegar a 40 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões), sendo 31 milhões de euros fixos e mais 9 m...