Barcelona contrata Philippe Coutinho para vaga de Neymar na segunda maior transferência da história

O Barcelona anunciou neste sábado a contratação do meia Philippe Coutinho, do Liverpool. O jogador se transfere na segunda negociação mais cara da temporada, por cerca de R$ 620 milhões, e assina vínculo por cinco temporadas. Para segurar o brasileiro de 25 anos na equipe, o time catalão fixou a multa rescisória em R$ 1,55 bilhão. O reforço deve ocupar no plantel, curiosamente, o espaço de Neymar, vendido ao Paris Saint-Germain no meio de 2017 por aproximadamente R$ 840 milhões.

A aproximação entre Barcelona e Coutinho era lenta e se arrastou por anos. O clube catalão por pouco não contratou o jogador na janela anterior de transferência, mas o Liverpool conseguiu resistir às investidas. Na nova equipe, o brasileiro jogará ao lado do compatriota e companheiro de seleção brasileira Paulinho, além de estrelas como Iniesta, Messi e Suárez.

"O meio-campista brasileiro é um jogador de ataque tem na polivalência uma de suas principais virtudes. Sua técnica e visão de jogo lhe permitem organizar o jogo. Além disso, é um meio-campista ofensivo que também pode jogar na frente. À sua visão de jogo, somam a velocidade – com uma mudança de ritmo excelente – e uma grande habilidade com a bola nos pés", diz o Barcelona no comunicado de apresentação do jogador.

Será a segunda passagem de Coutinho pelo futebol de Barcelona. O jogador revelado no Vasco e negociado com a Inter de Milão ainda aos 18 anos, já atuou no país pelo Espanyol, em 2012. O meia passou cinco anos no Liverpool e na nova equipe, deve usar a camisa 7, que antes pertencia ao turco Arda Turam.

O jogador carioca viverá uma situação curiosa neste semestre que antecede a Copa do Mundo da Rússia. Por já ter atuado nesta Liga dos Campeões pelo Liverpool, não poderá atuar na fase final da competição pelo novo clube. O meia, portanto, poderá participar apenas de partidas do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

Os dias que antecederam o desfecho da negociação foram de mistério. Coutinho ficou fora dos dois últimos jogos do Liverpool por estar machucado, segundo o clube. Neste sábado, em comunicado, o time inglês também confirmou a transferência. "O jogador agora tem permissão para concluir as formalidades da transferência imediatamente", diz nota oficial.

Segundo a imprensa espanhola, Coutinho já estará no Camp Nou neste domingo para acompanhar a partida do novo time contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol.

A transferência de Coutinho é maior da história a ser realizada pelo Barcelona e na história do futebol, só perde para a ida de Neymar ao Paris Saint-Germain. No entanto, em breve a saída do brasileiro do Liverpool rumo à Espanha vai cair um posto na lista das negociações mais caras. No meio do ano o Paris Saint-Germain vai efetivar a compra do francês Mbappé (ex-Monaco) por cerca de R$ 698 milhões.