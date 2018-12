Esporte Barbieri vai ao treino do sub-20 que se prepara para disputa da Copinha Treinador é conhecido por dar atenção especial às categorias de base pelos clubes que passou

Maurício Barbieri mal chegou a Goiânia e já deu atenção especial às categorias de base do Goiás. Na manhã desta terça-feira (18), o treinador esmeraldino conferiu o treino do time sub-20, que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conversou com os meninos e também estará no amistoso desta quarta-feira (19), contra o Grêmio Anápolis, em Anápolis, à...