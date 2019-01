Esporte Barbieri vê chance de consolidação na temporada Técnico tem primeiro desafio à frente do alviverde em cenário que pode reforçar sua carreira emergente

Não é só o Goiás que iniciará um ano importante neste domingo (20), quando a bola rolar no Serra Dourada, para a partida diante do Goiânia, na estreia do Campeonato Goiano. O técnico Maurício Barbieri, de 37 anos, também dará início a um 2019 importante para seu futuro. Emergente, Barbieri enxerga no Goiás a oportunidade de se consolidar como treinador de Série A. ...