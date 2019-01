Esporte Barbieri exalta ‘controle do jogo’ realizado pelo Goiás e quer evolução Treinador elogiou desempenho e elenco esmeraldino, destacou variações de sistemas táticos e quer time crescendo na competição estadual

O técnico Maurício Barbieri celebrou a vitória, por 2 a 0, no clássico contra o Vila Nova, projetando as próximas rodadas. O comandante esmeraldino diz que o time alviverde fez uma grande partida, a altura do que o torcedor esperava, mas quer que a equipe melhores os erros apresentados no confronto contra o colorado. “Controlamos a partida, agredimos o adversário o...